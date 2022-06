La voce di Gigi D’Alessio fa svegliare una bimba dal coma (Di giovedì 30 giugno 2022) . La bambina era ricoverata da tre settimane al Gemelli di Roma Dopo un incidente automobilistico, Giulia, una bambina di cinque anni è rimasta in coma per tre settimane, fino a quando non ha sentito la voce del suo cantante preferito, Gigi D’Alessio. A riportare i particolari della vicenda è Napoli Today, che riferisce il messaggio che il cantante partenopeo ha inviato alla piccola, grazie all’interessamento di un poliziotto: “Forza Giulia, combatti, che ti aspetto al mio concerto. Non arrenderti che ti vogliamo tutti bene“. Oltre alle parole del cantante, la bimba ha ascoltato anche le voci dei suoi parenti e poco dopo ha lacrimato e riaperto, anche se per poco, gli occhi, dando così segni di un risveglio. Dopo l’incidente, la piccola Giulia ha subito un lungo intervento eseguito presso l’Ospedale ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 giugno 2022) . La bambina era ricoverata da tre settimane al Gemelli di Roma Dopo un incidente automobilistico, Giulia, una bambina di cinque anni è rimasta inper tre settimane, fino a quando non ha sentito ladel suo cantante preferito,. A riportare i particolari della vicenda è Napoli Today, che riferisce il messaggio che il cantante partenopeo ha inviato alla piccola, grazie all’interessamento di un poliziotto: “Forza Giulia, combatti, che ti aspetto al mio concerto. Non arrenderti che ti vogliamo tutti bene“. Oltre alle parole del cantante, laha ascoltato anche le voci dei suoi parenti e poco dopo ha lacrimato e riaperto, anche se per poco, gli occhi, dando così segni di un risveglio. Dopo l’incidente, la piccola Giulia ha subito un lungo intervento eseguito presso l’Ospedale ...

