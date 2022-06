La peste suina africana non si trasmette all’uomo: perché resta un problema grave (Di giovedì 30 giugno 2022) Chiariamo subito: la peste suina africana è una malattia virale, altamente contagiosa e spesso letale, che colpisce suini e cinghiali ma non si trasmette all’uomo. perché allora è diventata un problema così grave e attuale? La malattia, per la quale non esistono vaccini o terapie, ha gravi conseguenze socio-economiche nei Paesi in cui è diffusa. Già in passato si era fatta notare in alcune zone del mondo, soprattutto in Polonia, Romania, Russia e in Asia, oltre che in Africa dove è ormai endemica. Ma dovunque rimane un’importante emergenza sanitaria per le pesanti ripercussioni che ha sul patrimonio zootecnico suino (fiore all’occhiello di alcune produzioni regionali italiane), con danni ingenti per la salute animale e per il comparto produttivo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Chiariamo subito: laè una malattia virale, altamente contagiosa e spesso letale, che colpisce suini e cinghiali ma non siallora è diventata uncosìe attuale? La malattia, per la quale non esistono vaccini o terapie, ha gravi conseguenze socio-economiche nei Paesi in cui è diffusa. Già in passato si era fatta notare in alcune zone del mondo, soprattutto in Polonia, Romania, Russia e in Asia, oltre che in Africa dove è ormai endemica. Ma dovunque rimane un’importante emergenza sanitaria per le pesanti ripercussioni che ha sul patrimonio zootecnico suino (fiore all’occhiello di alcune produzioni regionali italiane), con danni ingenti per la salute animale e per il comparto produttivo ...

