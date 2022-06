J-Ax spiega perché Fedez in un primo momento non era riuscito a ricontattarlo e poi rivela se torneranno mai in società (Di giovedì 30 giugno 2022) Martedì 28 giugno si è tenuto a Milano il grande concerto benefico Love MI, organizzato da Fedez e J-Ax con lo scopo di raccogliere fondi per aiutare la fondazione TOG – Together to go, che aiuta bambini affetti da gravi patologie neurologiche. Proprio in occasione dell’annuncio del concerto, i due artisti hanno svelato al pubblico di aver sotterrato i loro rancori e di essere pronti a riappacificarsi. Intervistato dal settimanale Oggi, è stato J-Ax a spiegare quali sono stati i motivi del loro allontanamento: Inizialmente ci trovavamo d’accordo anche dal lato imprenditoriale. Ma io, a un certo punto, ho capito che voglio fare l’artista e basta. Le nostre visioni sono diventate inconciliabili. Abbiamo litigato e c’è stata molta chiusura da parte di entrambi. J-Ax ha poi fatto sapere che è stato Fedez a fare il primo ... Leggi su isaechia (Di giovedì 30 giugno 2022) Martedì 28 giugno si è tenuto a Milano il grande concerto benefico Love MI, organizzato dae J-Ax con lo scopo di raccogliere fondi per aiutare la fondazione TOG – Together to go, che aiuta bambini affetti da gravi patologie neurologiche. Proprio in occasione dell’annuncio del concerto, i due artisti hanno svelato al pubblico di aver sotterrato i loro rancori e di essere pronti a riappacificarsi. Intervistato dal settimanale Oggi, è stato J-Ax are quali sono stati i motivi del loro allontanamento: Inizialmente ci trovavamo d’accordo anche dal lato imprenditoriale. Ma io, a un certo punto, ho capito che voglio fare l’artista e basta. Le nostre visioni sono diventate inconciliabili. Abbiamo litigato e c’è stata molta chiusura da parte di entrambi. J-Ax ha poi fatto sapere che è statoa fare il...

Pubblicità

fleinaudi : Perché il #PremioLuigiEinaudi 2022 alla Professoressa Elsa #Fornero? Lo spiega il nostro Vicepresidente… - patriziadandrea : RT @minomazz: Pronto a prendermi sputi, ma qui Fratoianni spiega bene perché è utile avere anche forze piccole e non solo, non sempre 'di g… - italia_europea : RT @Sofiajeanne: @scannavo @fattoquotidiano Mi spiega perché se deputati Pd fanno una sciocchezza, allora l’hanno fatta i liberali? No, per… - ilnapolionline : Ha rifiutato Juve e Premier, l'agente spiega perchè Kvaratskhelia ha deciso così - - FurioGarbagnati : RT @fsyloslab: Interessante analisi delle forze in campo tra Russia e Nato. La Russia è molto più attrezzata per una guerra convenzionale.… -

J - Ax svela: 'Lavorare di nuovo con Fedez Impossibile...' ...io non gli ho risposto perché avevo bloccato il suo numero. Poi ci siamo finalmente parlati e chiariti. La vita insegna molto, quando ti mette di fronte a problemi seri '. E ancora il rapper spiega ... Viaggiare da soli: 7 destinazioni imperdibili in Italia e nel mondo ... NAPOLI E LA COSTIERA AMALFITANA Se siete ancora dubbiosi, sappiate che abbiamo preparato per voi un approfondimento che spiega perché viaggiare da soli e i consigli per farlo al meglio : vi ... TUTTO mercato WEB ...io non gli ho rispostoavevo bloccato il suo numero. Poi ci siamo finalmente parlati e chiariti. La vita insegna molto, quando ti mette di fronte a problemi seri '. E ancora il rapper...... NAPOLI E LA COSTIERA AMALFITANA Se siete ancora dubbiosi, sappiate che abbiamo preparato per voi un approfondimento cheviaggiare da soli e i consigli per farlo al meglio : vi ... "Ma perché non riprendiamo Pogba". L'ad Juve spiega com'è nata l'idea e conferma il suo arrivo