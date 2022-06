In un mese sono andati persi quasi 100mila contratti a tempo indeterminato (Di giovedì 30 giugno 2022) Il peso della crisi legata alla guerra russa in Ucraina, tra sanzioni e inflazione alle stelle, comincia a farsi sentire forte e chiara sul mercato del lavoro italiano. A maggio, terzo mese di conflitto, si sono persi per strada quasi 100mila contratti a tempo indeterminato, soprattutto tra i giovani nella fascia 25-34 anni. Mentre aumentano gli inattivi, quelli che un lavoro non ce l’hanno e non lo cercano più. Risultato: gli occupati scendono sotto quota 23 milioni. Con un arretramento, seppur lieve, del tasso di occupazione al 59,8%. Quello di disoccupazione scende all’8,1%. Ma il tasso di inattività sale al 34,8%, a un livello leggermente superiore rispetto al periodo pre pandemia. A maggio, l’occupazione è diminuita dello 0,2%, con 49mila posti di ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 30 giugno 2022) Il peso della crisi legata alla guerra russa in Ucraina, tra sanzioni e inflazione alle stelle, comincia a farsi sentire forte e chiara sul mercato del lavoro italiano. A maggio, terzodi conflitto, siper strada, soprattutto tra i giovani nella fascia 25-34 anni. Mentre aumentano gli inattivi, quelli che un lavoro non ce l’hanno e non lo cercano più. Risultato: gli occupati scendono sotto quota 23 milioni. Con un arretramento, seppur lieve, del tasso di occupazione al 59,8%. Quello di disoccupazione scende all’8,1%. Ma il tasso di inattività sale al 34,8%, a un livello leggermente superiore rispetto al periodo pre pandemia. A maggio, l’occupazione è diminuita dello 0,2%, con 49mila posti di ...

