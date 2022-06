GF Vip 7, scelte le opinioniste: hanno già firmato (Di giovedì 30 giugno 2022) Sonia Bruganelli tornerà come opinionista al Grande Fratello Vip 7: a dare l’ufficialità è stato il settimanale “Chi”, secondo cui, nonostante le remore iniziali, la moglie di Paolo Bonolis avrebbe già firmato. E a sorpresa avrebbe già firmato anche l’altra opinionista, un nome mai fatto fino ad ora, ma che piace moltissimo al pubblico. Si tratta di Orietta Berti, cantante e artista simpatica e volitiva, che di certo sarà il contraltare “buono” della più perfida Bruganelli. Resta invece a casa Adriana Volpe, che pare non l’abbia presa benissimo, visto tra l’altro che a differenza della Bruganelli, non aveva mai escluso un ritorno come opinionista nella nuova edizione del reality show di Alfonso Signorini. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, Soleil Sorge ritorna nel reality: ecco quale sarà il suo ruolo ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 30 giugno 2022) Sonia Bruganelli tornerà come opinionista al Grande Fratello Vip 7: a dare l’ufficialità è stato il settimanale “Chi”, secondo cui, nonostante le remore iniziali, la moglie di Paolo Bonolis avrebbe già. E a sorpresa avrebbe giàanche l’altra opinionista, un nome mai fatto fino ad ora, ma che piace moltissimo al pubblico. Si tratta di Orietta Berti, cantante e artista simpatica e volitiva, che di certo sarà il contraltare “buono” della più perfida Bruganelli. Resta invece a casa Adriana Volpe, che pare non l’abbia presa benissimo, visto tra l’altro che a differenza della Bruganelli, non aveva mai escluso un ritorno come opinionista nella nuova edizione del reality show di Alfonso Signorini. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, Soleil Sorge ritorna nel reality: ecco quale sarà il suo ruolo ...

