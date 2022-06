Freschi e orientaleggianti I più eleganti sostituti degli shorts

Leggi su iodonna

(Di giovedì 30 giugno 2022) Harem Pants. Il nome è esotico e moderno insieme, il modello però è un grande classico dell’estate. Che ritorna nel 2022 persino sulle passerelle: i pantaloni alla turca, contraddistinti dal cavallo basso e dal taglio ampio sulle gambe, sono ideali per portare un tocco orientaleggiante nell’outfit di tutti i giorni. Il look con i pantaloni alla turca di Giorgio Armani PE22 (Photo: Imaxtree). Leggi anche › Il look del giorno, con i pantaloni Vichy per un picnic chic Dove li abbiamo visti Il richiamo al look da perfetta principessa araba, Jasmine, è quasi immediato. L’eleganza è la stessa, ma mutuata con un tocco glamour e attuale. In primis, nella scelta dei tessuti: al posto del classico satin, un fresco lino grezzo che avvolge morbidamente la figura. La vita è medio alta, per ...