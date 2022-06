Fox Italia chiude: addio a un caposaldo della serialità del nostro paese (Di giovedì 30 giugno 2022) Fox Italia interrompe le trasmissioni il 1 luglio 2022 e chiude una importante parentesi per quella che è stata la storia della serialità nel nostro paese. Ne ripercorriamo la storia in 5 passaggi fondamentali. 31 luglio 2003 - 1 luglio 2022 Dopo 19 anni, appena maggiorenne in termini umani, Fox Italia saluta il suo pubblico. Tutto finisce, lo sappiamo bene, ma queste che indichiamo sono date importanti che rappresentano una parentesi aperta e chiusa nel difficile mondo della serialità del nostro paese, un periodo che ha contribuito a veicolare, agevolare e sostenere il passaggio dal vecchio concetto di telefilm a quello di serie tv per come lo intendiamo oggi. Per questo dispiace, per questo un po' fa ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 giugno 2022) Foxinterrompe le trasmissioni il 1 luglio 2022 euna importante parentesi per quella che è stata la storianel. Ne ripercorriamo la storia in 5 passaggi fondamentali. 31 luglio 2003 - 1 luglio 2022 Dopo 19 anni, appena maggiorenne in termini umani, Foxsaluta il suo pubblico. Tutto finisce, lo sappiamo bene, ma queste che indichiamo sono date importanti che rappresentano una parentesi aperta e chiusa nel difficile mondodel, un periodo che ha contribuito a veicolare, agevolare e sostenere il passaggio dal vecchio concetto di telefilm a quello di serie tv per come lo intendiamo oggi. Per questo dispiace, per questo un po' fa ...

ValeDaRiz : RT @MauroDeMarco: Ciao Fox. Grazie di tutto e, soprattutto, grazie per Lost. - JakeReale : RT @MauroDeMarco: Ciao Fox. Grazie di tutto e, soprattutto, grazie per Lost. - MauroDeMarco : Ciao Fox. Grazie di tutto e, soprattutto, grazie per Lost. - tvblogit : RT @PaoloSutera: Anche su @tvblogit il saluto a @foxtvit, che oggi chiude - marcoluci1 : Fox Italia chiude: addio alla 'casa delle prime'- TvBlog -