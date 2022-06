Fedez, il grande amore distrutto completamente: ecco cos’è successo | relazione finita (Di giovedì 30 giugno 2022) Forse non tutti conoscono un particolare retroscena della vita di Fedez. Il loro amore è arrivato al capolinea Anche chi non segue il mondo della musica, ha sentito almeno una volta parlare di lui, del rapper Fedez. Non tutti però sono a conoscenza del fatto che, egli, è stato il protagonista di una relazione in cui ha messo tutto sé stesso ma che non ha avuto un esito proprio così positivo. Ma di chi si tratta? La protagonista della storia è proprio lei, una donna nata a Torino il 15 ottobre del 1990. Una bellissima ragazza dagli occhi azzurri che, a soli 17 anni, fece le valigie per trasferirsi a Parigi. Luogo in cui poter imparare la lingua nel modo migliore possibile. Dopo essere riuscita a diplomarsi, prese la decisione di iscriversi all’Università Cattolica di Milano. Ed è proprio qui, nel ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 30 giugno 2022) Forse non tutti conoscono un particolare retroscena della vita di. Il loroè arrivato al capolinea Anche chi non segue il mondo della musica, ha sentito almeno una volta parlare di lui, del rapper. Non tutti però sono a conoscenza del fatto che, egli, è stato il protagonista di unain cui ha messo tutto sé stesso ma che non ha avuto un esito proprio così positivo. Ma di chi si tratta? La protagonista della storia è proprio lei, una donna nata a Torino il 15 ottobre del 1990. Una bellissima ragazza dagli occhi azzurri che, a soli 17 anni, fece le valigie per trasferirsi a Parigi. Luogo in cui poter imparare la lingua nel modo migliore possibile. Dopo essere riuscita a diplomarsi, prese la decisione di iscriversi all’Università Cattolica di Milano. Ed è proprio qui, nel ...

Pubblicità

fanpage : Fedez si prepara al grande concerto di stasera, #lovemi, in piazza a Milano facendo il pieno d'amore con la piccola… - giamahiria : RT @ComunistaRosso: Non c'è grande capitalista che non abbia capito che questo è il momento di prendersi tutto e infatti hanno iniziato a f… - Raffo47748514 : @jaxofficial @Fedez J sentire cantare dal vivo in duomo???mi sono sborrato adosso ....grande zioooio - _MaxFree_ : RT @ComunistaRosso: Non c'è grande capitalista che non abbia capito che questo è il momento di prendersi tutto e infatti hanno iniziato a f… - libellula58 : RT @ComunistaRosso: Non c'è grande capitalista che non abbia capito che questo è il momento di prendersi tutto e infatti hanno iniziato a f… -