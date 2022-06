Deulofeu al Napoli: Marino si butta sul sostituto, colpo a sorpresa (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Napoli ha bloccato oramai da settimane Gerard Deulofeu, l’attaccante dell’Udinese è pronto a trasferirsi in azzurro ma l’accordo col club friulano non è stato ancora trovato. Essenzialmente basterebbe poco perché le due società sono molto vicine tra domanda e offerta: tra i 17 ed i 18 milioni di euro si può chiudere l’affare, manca solo che i due presidenti si sentano per mettersi d’accordo. Fino ad ora nessuno ha voluto accelerare perché Deloufeu viene considerato il sostituto di Mertens e quindi con la situazione del belga ancora bloccata non c’era la possibilità di affondare il colpo. Oggi però scade il contratto di Mertens, il giocatore belga potrebbe restare a Napoli sono in casi veramente limite e le possibilità sono veramente poche. Ecco perché la trattativa tra il Napoli e ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 30 giugno 2022) Ilha bloccato oramai da settimane Gerard, l’attaccante dell’Udinese è pronto a trasferirsi in azzurro ma l’accordo col club friulano non è stato ancora trovato. Essenzialmente basterebbe poco perché le due società sono molto vicine tra domanda e offerta: tra i 17 ed i 18 milioni di euro si può chiudere l’affare, manca solo che i due presidenti si sentano per mettersi d’accordo. Fino ad ora nessuno ha voluto accelerare perché Deloufeu viene considerato ildi Mertens e quindi con la situazione del belga ancora bloccata non c’era la possibilità di affondare il. Oggi però scade il contratto di Mertens, il giocatore belga potrebbe restare asono in casi veramente limite e le possibilità sono veramente poche. Ecco perché la trattativa tra ile ...

