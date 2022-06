Covid dal gatto all’uomo: primo caso di contagio, lo studio (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Covid dal gatto all’uomo: in gruppo di scienziati thailandesi ha fornito “la prima prova solida” di un contagio Covid trasmesso dal felino all’uomo. Lo riferisce ‘Nature’, facendo riferimento a uno studio pubblicato nelle scorse settimane su ‘Emerging Infectious Diseases’ da un team della Prince of Songkla University di Hat Yai, nel sud della Thailandia. Gli esperti tengono comunque a precisare che si tratta di casi rari, in base a ricerche secondo cui i gatti infettati da Sars-CoV-2 liberano poco virus e per un tempo ridotto. L’invito è a non abbandonare l’animale eventualmente contagiato, bensì a prendersene cura. La scoperta è avvenuta per caso, spiega Sarunyou Chusri, ricercatore di malattie infettive e medico, coautore del lavoro. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) –dal: in gruppo di scienziati thailandesi ha fornito “la prima prova solida” di untrasmesso dal felino. Lo riferisce ‘Nature’, facendo riferimento a unopubblicato nelle scorse settimane su ‘Emerging Infectious Diseases’ da un team della Prince of Songkla University di Hat Yai, nel sud della Thailandia. Gli esperti tengono comunque a precisare che si tratta di casi rari, in base a ricerche secondo cui i gatti infettati da Sars-CoV-2 liberano poco virus e per un tempo ridotto. L’invito è a non abbandonare l’animale eventualmente contagiato, bensì a prendersene cura. La scoperta è avvenuta per, spiega Sarunyou Chusri, ricercatore di malattie infettive e medico, coautore del lavoro. ...

Pubblicità

AlexBazzaro : @Adnkronos Curatevi. Non dal Covid, dall’ ipocondria. - WeAreTennisITA : Matteo Berrettini fermato dal Covid, Serena Williams fermata da una condizione precaria. In questo Wimbledon senza… - Agenzia_Ansa : Djokovic insiste: 'No al vaccino, rinuncio agli US Open. Gli Stati Uniti non mi fanno entrare: dipende dal loro go… - gostanel : RT @claudeger55: Ok, non sto più zitto. Sapete perché le agenzie di stampa stanno facendo tutto questo can can a partire dal Covid? Bene, s… - donata_vigoni : @Emanuel56731063 @MarcelloMoscat9 @Martina95190659 @sordello_1200 @LegalBugliano @ladyonorato @barbarab1974 @byoblu… -