Conferma ufficiale per The Ferragnez 2. Parlano Fedez e Chiara Ferragni (Di giovedì 30 giugno 2022) È arrivato l’annuncio ufficiale. The Ferragnez ritornerà sui nostri schermi grazie a Prime Video. Chiara Ferragni e Fedez apriranno nuovamente le porte del loro mondo agli spettatori grazie alla serie Original italiana prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios. Fedez e Chiara Ferragni ritornano in tv con The Ferragnez 2 Prime Video ha annunciato oggi il ritorno dello show non-fiction italiano Original The Ferragnez – La serie. Continuano le avventure dell’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e del poliedrico artista Fedez. Non è ancora chiaro quali saranno i contenuti della nuova stagione, se la trama di The Ferragnez è già ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 30 giugno 2022) È arrivato l’annuncio. Theritornerà sui nostri schermi grazie a Prime Video.apriranno nuovamente le porte del loro mondo agli spettatori grazie alla serie Original italiana prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios.ritornano in tv con The2 Prime Video ha annunciato oggi il ritorno dello show non-fiction italiano Original The– La serie. Continuano le avventure dell’imprenditrice digitale e icona della modae del poliedrico artista. Non è ancora chiaro quali saranno i contenuti della nuova stagione, se la trama di Theè già ...

Pubblicità

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? La Juve annuncia l'addio di Morata e conferma il mancato rinnovo di Dybala ?? - tuttopuntotv : Conferma ufficiale per The Ferragnez 2. Parlano Fedez e Chiara Ferragni #AmazonPrimeVideo #PrimeVideo #TheFerragnez… - carlo_masera : RT @Gianl1974: I russi hanno lasciato in fretta Zmeiny - conferma ufficiale di OK 'Sud' Dettagli: durante la notte, a seguito del successo… - AbrahamPhoe : @Silvia_Mio86 Si ma la voce era già fuori da un po, invece un acquisto non è mai ufficiale finché non lo conferma l… - Spina14_acm : @RedandBlack22 @cmdotcom Ecco per l’appunto la conferma ufficiale del mio avvocato personale @cmdotcom Vedete di n… -