Chiellini: «Ho fatto il giro della California col Mustang Cabriolet. Non vedo l’ora di vivere a Los Angeles» (Di giovedì 30 giugno 2022) «Ho letto che gli attaccanti fanno vendere i biglietti, i difensori fanno vincere i campionati. E questo è il mio obiettivo e la mia sfida» Sono le parole con cui Giorgio Chiellini comincia la sua esperienza in MLS. Oggi la conferenza stampa di presentazione con il Los Angeles Football Club. Qui alcune delle sue dichiarazioni, così come riportate dai colleghi di Tuttomercatoweb. «Ho visto tutte le partite del LAFC dall’inizio della stagione, mi sono messo in contatto con l’allenatore diverse settimane fa. Il livello è buono, sta crescendo. Quando ho iniziato a vedere la squadra ho notato che ci sono dei difensori fantastici e mi son chiesto: ‘Ma perché mi vogliono?’ (ride, ndr). Certamente posso dare una mano, non solo giocando ma vivendo la quotidianità col gruppo. Ho parlato con Alessandro (Del Piero) sulla vita a Los ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 giugno 2022) «Ho letto che gli attaccanti fanno vendere i biglietti, i difensori fanno vincere i campionati. E questo è il mio obiettivo e la mia sfida» Sono le parole con cui Giorgiocomincia la sua esperienza in MLS. Oggi la conferenza stampa di presentazione con il LosFootball Club. Qui alcune delle sue dichiarazioni, così come riportate dai colleghi di Tuttomercatoweb. «Ho visto tutte le partite del LAFC dall’iniziostagione, mi sono messo in contatto con l’allenatore diverse settimane fa. Il livello è buono, sta crescendo. Quando ho iniziato a vedere la squadra ho notato che ci sono dei difensori fantastici e mi son chiesto: ‘Ma perché mi vogliono?’ (ride, ndr). Certamente posso dare una mano, non solo giocando ma vivendo la quotidianità col gruppo. Ho parlato con Alessandro (Del Piero) sulla vita a Los ...

