Calcio: Milan. Scaroni 'Rinnovi Maldini e Massara? Sono confidente' (Di giovedì 30 giugno 2022) Il numero uno del club rossonero ha parlato al suo arrivo in Lega MilanO - "I Rinnovi di Maldini e Massara? L'ho già detto Sono confidente, molto confidente". A dirlo è il presidente del Milan, Paolo ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) Il numero uno del club rossonero ha parlato al suo arrivo in LegaO - "Idi? L'ho già detto, molto". A dirlo è il presidente del, Paolo ...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Milan, super rinnovo con Puma: pioggia di denaro sul Diavolo - Gazzetta_it : Maldini-Massara, la firma slitta ancora. E domani scadono i contratti - Gazzetta_it : Maldini non ha ancora firmato: ecco cosa sta succedendo #Milan - Fantacalcio : Botman: 'Il Newcastle mi è sembrato un po' meglio del Milan, già a gennaio volevo venire' - andreozzi93 : @ArthurGang09 @TommasoMA9 @Roxas_223 O sei stupido o non capisci di calcio. Non rendersi conto che in un anno non s… -