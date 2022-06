Belotti, addio Toro: c'è un club in pole per prenderlo a zero (Di giovedì 30 giugno 2022) Tra i giocatori che si svincoleranno domani c'è il Gallo Andrea Belotti, che ha deciso di non accettare la proposta di rinnovo del... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 giugno 2022) Tra i giocatori che si svincoleranno domani c'è il Gallo Andrea, che ha deciso di non accettare la proposta di rinnovo del...

Pubblicità

capuanogio : Do domani #Belotti non sarà più un giocatore del #Torino, l'addio si è consumato in silenzio e non è ancora chiara… - toro_df : Leggo tanti che stanno commentato addio Belotti. Io voglio prima sentire la sua versione. Perché in questa Storia c… - effe1312 : RT @Andre_Dalma: Siamo tutti concentrati sull'addio di #Belotti ed è normale, ma oggi saluta anche uno che nelle due salvezze per il rotto… - KayChDrum : RT @Andre_Dalma: Siamo tutti concentrati sull'addio di #Belotti ed è normale, ma oggi saluta anche uno che nelle due salvezze per il rotto… - ZonaBianconeri : RT @AntLucarel: Cosa vuol dire essere del #Toro e della #Juve. Due mondi diversi, opposti. Testimonianza l'addio a #Belotti e #Dibala. Di… -