Beach volley World Tour 2022 Ios. Tallevi/Godenzoni chiudono tredicesime nel Future sulla sabbia greca (Di giovedì 30 giugno 2022) Si chiude con un tredicesimo posto la prima avventura in un tabellone principale di un torneo del circuito mondiale della coppia azzurra composta da Giada Godenzoni e Valeria Tallevi DioTallevi. Un pizzico di rimpianto per la sconfitta subita in rimonta in semifinale contro le padrone di casa Manavi/Kalamaridou e una sconfitta netta per le azzurre contro le rappresentanti di Vanuatu Pata/Toko. Questa in sintesi la giornata delle azzurre che era iniziata molto bene con la vittoria nel primo set 21-16 contro le greche Manavi/Kalamaridou che poi hanno alzato il livello dal secondo set vincendo 21-17 e 15-9. Non c’è stata storia, invece, nella fiale che valeva l’ottavo di finale contro le rappresentanti di Vanuatu Pata e Toko, allenate dall’ex azzurra Federica Tonon. Le italiane hanno perso 2-0 (21-18, 21-14) e lasciano il torneo a testa ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) Si chiude con un tredicesimo posto la prima avventura in un tabellone principale di un torneo del circuito mondiale della coppia azzurra composta da Giadae ValeriaDio. Un pizzico di rimpianto per la sconfitta subita in rimonta in semifinale contro le padrone di casa Manavi/Kalamaridou e una sconfitta netta per le azzurre contro le rappresentanti di Vanuatu Pata/Toko. Questa in sintesi la giornata delle azzurre che era iniziata molto bene con la vittoria nel primo set 21-16 contro le greche Manavi/Kalamaridou che poi hanno alzato il livello dal secondo set vincendo 21-17 e 15-9. Non c’è stata storia, invece, nella fiale che valeva l’ottavo di finale contro le rappresentanti di Vanuatu Pata e Toko, allenate dall’ex azzurra Federica Tonon. Le italiane hanno perso 2-0 (21-18, 21-14) e lasciano il torneo a testa ...

