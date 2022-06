Asllani, le prime parole da calciatore dell’Inter: «Emozione unica» (Di giovedì 30 giugno 2022) Le prime dichiarazioni di Asllani dopo la firma con l’Inter: «Non avrei mai immaginato di arrivare fino qui» Il neo acquisto dell’Inter, Krjstian Asllani parla per la prima volta da nerazzurro ai microfoni di InterTV. Di seguito le sue parole. «É un’Emozione bellissima. Ho solo 20 anni, indossare questa maglia per me è una sensazione unica. Non vedo l’ora di iniziare la stagione e dare il massimo. Non avrei mai immaginato di arrivare fino qui. Sono arrivato in Italia dall’Albania quando avevo due anni, ho fatto tutta la scuola qua e ho iniziato a giocare a calcio qua. Da piccolo non mi staccavo mai dal pallone. Guardo tutte le partite perchè cerco di imparare da ogni centrocampista, adesso ho la fortuna di giocare con Brozovic che è un mediano fortissimo. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Ledichiarazioni didopo la firma con l’Inter: «Non avrei mai immaginato di arrivare fino qui» Il neo acquisto, Krjstianparla per la prima volta da nerazzurro ai microfoni di InterTV. Di seguito le sue. «É un’bellissima. Ho solo 20 anni, indossare questa maglia per me è una sensazione. Non vedo l’ora di iniziare la stagione e dare il massimo. Non avrei mai immaginato di arrivare fino qui. Sono arrivato in Italia dall’Albania quando avevo due anni, ho fatto tutta la scuola qua e ho iniziato a giocare a calcio qua. Da piccolo non mi staccavo mai dal pallone. Guardo tutte le partite perchè cerco di imparare da ogni centrocampista, adesso ho la fortuna di giocare con Brozovic che è un mediano fortissimo. ...

