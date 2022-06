Arrivabene | «Studiamo una Juve a più dimensioni Ecco come è nata l’idea Pogba»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 giugno 2022) L’a.d. dellantusha parlato dell’evoluzione del brand bianconero e delle strategie di calciomercato per questa estate Maurizio, amministratore delegato dellantus, in una intervista a Tuttosport ha parlato di vari argomenti: dall’espansione del brand al calciomercato bianconero. NUOVA– «Non c’è una nuovantus, c’è lantus cheobiettivo ha la continuità a mantenere una squadra ad altissimi livelli e mirare ad altissimi traguardi. Non starò a ripetere la famosa frase di Boniperti sul fatto che “vincere è l’unica cosa che conta”, ma l’obiettivo è sempre quello. Stiamo progettando unantus che parta dal calcio, perché rimane il nostro cuore pulsante, ma che si allarghi in altre ...