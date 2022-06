Zingaretti: “Approvata legge per l’assistenza psico-oncologica” (Di mercoledì 29 giugno 2022) ROMA – “Approvata in Consiglio Regionale la legge per l’assistenza psico-oncologica in tutti gli ospedali del Lazio. Un passo avanti enorme verso le persone e la qualità delle cure. Andiamo avanti così mettendo al centro innovazione e investimenti nel sistema sanitario”. E’ quanto dice, sul suo account Twitter, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ex segretario nazionale del Partito Democratico. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 29 giugno 2022) ROMA – “in Consiglio Regionale laperin tutti gli ospedali del Lazio. Un passo avanti enorme verso le persone e la qualità delle cure. Andiamo avanti così mettendo al centro innovazione e investimenti nel sistema sanitario”. E’ quanto dice, sul suo account Twitter, il presidente della Regione Lazio Nicola, ex segretario nazionale del Partito Democratico. L'articolo L'Opinionista.

