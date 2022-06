Wimbledon 2022, Djkovic senza pietà con Kokkinakis: Humbert fa fuori Ruud (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tutto molto semplice per Novak Djokovic nel secondo turno del torneo di Wimbledon 2022. Il campione serbo ha sconfitto in agilità l’australiano Thanasi Kokkinakis, che ha dovuto soccombere per 6-1 6-4 6-2 dopo poco più di due ore di gioco. I passaggi a vuoto dell’esordio contro il sudcoreano Kwon sono solamente un lontano ricordo per il numero tre del mondo. Quest’ultimo si è adeguato sin dal primo quindici al valore dell’avversario alzando immediatamente il livello del suo tennis. Perfetto al servizio, Nole ha concesso solamente una palla break in tutto l’incontro, per giunta durante il game in cui era alla battuta per portare a casa la sfida. Adesso il campione uscente dei Championships avrà un derby contro il connazionale Miomir Kecmanovic a livello di terzo turno. Il giovane balcanico ha fatto fuori in quattro ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tutto molto semplice per Novak Djokovic nel secondo turno del torneo di. Il campione serbo ha sconfitto in agilità l’australiano Thanasi, che ha dovuto soccombere per 6-1 6-4 6-2 dopo poco più di due ore di gioco. I passaggi a vuoto dell’esordio contro il sudcoreano Kwon sono solamente un lontano ricordo per il numero tre del mondo. Quest’ultimo si è adeguato sin dal primo quindici al valore dell’avversario alzando immediatamente il livello del suo tennis. Perfetto al servizio, Nole ha concesso solamente una palla break in tutto l’incontro, per giunta durante il game in cui era alla battuta per portare a casa la sfida. Adesso il campione uscente dei Championships avrà un derby contro il connazionale Miomir Kecmanovic a livello di terzo turno. Il giovane balcanico ha fattoin quattro ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - ilpost : Matteo Berrettini è risultato positivo al coronavirus e non potrà partecipare a Wimbledon - SkySport : Tennis, Matteo Berrettini positivo al Covid: salta Wimbledon #SkySport #Wimbledon #Berrettini - Eurosport_IT : Novak Djokovic non fa sconti: il serbo fa fuori Kokkinakis in 3 set! ?????? #EurosportTENNIS | #ATP | #Wimbledon |… - Giuseppe_Ciraci : RT @ImolaOggi: Wimbledon, Berrettini si ritira per Covid. La tennista Alizé Cornet: 'Al Roland Garros ce l'avevano tutti e non hanno detto… -