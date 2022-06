Tour de France 2022 | partenza venerdì 1° luglio da Copenaghen | tappe e favoriti

(Di mercoledì 29 giugno 2022) A distanza di poco più di un mese dalla conclusione del Giro d'Italia, con la vittoria dell'australiano Jai Hindley, arriva l'edizione numero 109 deldecon la Grandein Danimarca, decima nazione nella storia ad ospitare ladella Grande Boucle. Ventunodaa Parigi, Tadej Pogacar punta al tris Ventuno lein programma per un totale di 3349,8 km, tre le giornate di riposo (il 4, l'11 e il 18), due prove cronometro (la prima e la ventesima tappa) e cinque gli arrivi in salita (La SuperPlanche des Belles Filles, Col du Granon, Alpe d'Huez, Peyragudes e Lourdes Hautacam nei Pirenei). Previsti sconfinamenti anche in Belgio e Svizzera, finale come di consueto sugli Champs-Élysées di Parigi domenica ...

53x11Podcast : RT @Quelchepassa: Le Alpi ed i Pirenei, i weekend che fanno bestemmiare, le pietre della Roubaix, le cote, il Galibier due volte, l'Alpe d'… - OA_Sport : Tour de France 2022, Primož #Roglic: “La squadra è forte e abbiamo un obiettivo unico: battere Tadej #Pogacar”… - pescarasport24 : Ciccone va al Tour de France, obiettivo vincere una tappa - Maurizio101112 : RT @baffi_francesco: @ItaliaViva Eletta con i5Stelle, poi Gruppo Misto, pronta per fare il Tour de France. - Gazzetta_it : Tour de France: Zeeman, d.s. di Roglic e Vingegaard, ha preso il Covid -

NTT , azienda operante nell'ambito delle infrastrutture e dei servizi IT, utilizza la propria tecnologia e innovazione per arricchire, in ugual modo, l'esperienza dei fan deldee deldeFemmes Avec Zwift . L'evento del 2022 sancisce il debutto della prima gara femminile che inizierà dagli Champs - Élysées, il 24 luglio 2022 , prima della ...Wout van Aert è carico in vista delde2022. Il belga, che qualche giorno fa aveva rinunciato ai campionati nazionali a causa di un problema al ginocchio, si è ripreso alla grande ed è ora prontissimo per andare a caccia di ...Siamo ormai pronti per il via ufficiale dell'edizione 2022 del Tour de France. La partenza, che sarà data in quel di Copenaghen (Danimarca) vedrà tra i grandi favori, ovviamente, Primož Roglic. Lo slo ...Partirà da Copenaghen con una cronometro di 13 kilometri l'edizione numero 109 del Tour de France. Tra i protagonisti della Grande Boucle, edizione 2022, ci sarà senza dubbio anche Wout van Aert car ...