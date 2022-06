Tottenham, dal Barcellona arriva Lenglet (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Tottenham ha trovato il nuovo difensore: come riferisce Sky Sport, dal Barcellona arriva in prestito Clément Lenglet. Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilha trovato il nuovo difensore: come riferisce Sky Sport, dalin prestito Clément

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #PremierLeague | @SpursOfficial, è fatta per il prestito di #Lenglet dal @FCBarcelona - Naab_blackstar : RT @DiMarzio: #Calciomercato #PremierLeague | @SpursOfficial, è fatta per il prestito di #Lenglet dal @FCBarcelona - ArenaSportiva1 : ?? ULTIM'ORA #Calciomercato: ??? È fatta per il passaggio di #Lenglet al #Tottenham: arriverà in prestito dal… - sammkc_ : RT @DiMarzio: #Calciomercato #PremierLeague | @SpursOfficial, è fatta per il prestito di #Lenglet dal @FCBarcelona - Gracias_Leo10 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #PremierLeague | @SpursOfficial, è fatta per il prestito di #Lenglet dal @FCBarcelona -