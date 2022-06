Sul Domani gli atleti e l’abolizione del dolore fisico: oggi il vero top player dello sport è l’antidolorifico (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sul Domani un lungo articolo dedicato all’uso, anzi, all’abuso, di antidolorifici nello sport. Il titolo è eloquente: l’antidolorifico è diventato il vero top player dello sport. Ormai gli atleti professionisti consumano il loro fisico fino all’osso. “per prolungare la vita sportiva utile, hanno ormai adottato per decreto farmacologico l’abolizione del dolore fisico”. Attraverso, appunto, l’uso di antidolorifici. L’allarme è stato lanciato da Wilhelm Bloch, docente presso la Scuola dello sport di Colonia, specializzato in traumatologia sportiva. Secondo lui ormai non si assumono antidolorifici solo per consentire ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sulun lungo articolo dedicato all’uso, anzi, all’abuso, di antidolorifici nello. Il titolo è eloquente:è diventato iltop. Ormai gliprofessionisti consumano il lorofino all’osso. “per prolungare la vitaiva utile, hanno ormai adottato per decreto farmacologicodel”. Attraverso, appunto, l’uso di antidolorifici. L’allarme è stato lanciato da Wilhelm Bloch, docente presso la Scuoladi Colonia, specializzato in traumatologiaiva. Secondo lui ormai non si assumono antidolorifici solo per consentire ...

