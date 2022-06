Pubblicità

palabritadepape : RT @unoscribacchino: Tredici anni fa la strage di #Viareggio. 32 morti. 'Un episodio spiacevolissimo' per Mauro Moretti, l’ex amministrat… - Oscar36139420 : RT @ferramentafabb1: Oggi sono 13 anni dalla strage ferroviaria di Viareggio. Io c’ero ma avrei voluto non esserci. Riposate in Pace povere… - tittibuono1 : Era il #29giugno2009 h: 23,48 #Viareggio Rientrammo tutti senza esser chiamati. La Centrale Operativa definì così… - FirenzePost : Strage di Viareggio: in Consiglio Regionale il fischio del treno e un minuto di silenzio - kornelius78 : RT @unoscribacchino: Tredici anni fa la strage di #Viareggio. 32 morti. 'Un episodio spiacevolissimo' per Mauro Moretti, l’ex amministrat… -

Per approfondire : Articolo :, la sentenza attesa per il 30 giugno Articolo :di, alta tensione al consiglio comunale aperto Articolo : La città si abbraccia per il 29 giugno Giorno del ricordo e della speranza Il manifesto è comparso in questi giorni per le ...Saremo amercoledì 29 giugno, per il 13° anniversario di unadel profitto che non si può e non si deve dimenticare. Ci saremo, a fianco dei Familiari delle Vittime, in solidarietà per l'...Un ricordo indelebile. Il Consiglio regionale della Toscana ha aperto la seduta odierna con un minuto di silenzio per ricordare le vittime della strage di Viareggio (Lucca), l'incidente ferroviario av ...Sulla loro pagina fb i tifosi del Viareggio scrivono: "Al seguito del vergognoso atteggiamento del signor Del Ghingaro e dei suoi tirapiedi, durante il consiglio straordinario nei confronti dei ...