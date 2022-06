“Sono troppo contento di essere tornato”, inizia il Lukaku-bis all’Inter | VIDEO (Di mercoledì 29 giugno 2022) Romelu Lukaku è arrivato questa mattina a Milano, poco prima delle 7. E’ iniziata la seconda esperienza del belga con la maglia dell’Inter, il club nerazzurro ha piazzato un grande colpo di calciomercato, dal punto di vista sportivo ed economico. L’intesa con il Chelsea è stata raggiunto sulla base di un prestito oneroso da 8 milioni di euro più quattro di bonus. L’esperienza in Inghilterra non è stata positiva, ma le qualità di Lukaku non Sono in discussione. Si tratta di un calciatore in grado di fare la differenza in un campionato come quello italiano. “Sono troppo contento di essere tornato”, Sono state le prime parole di Lukaku dopo l’arrivo a Milano. Ad attendere il belga anche qualche tifoso, ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 29 giugno 2022) Romeluè arrivato questa mattina a Milano, poco prima delle 7. E’ta la seconda esperienza del belga con la maglia dell’Inter, il club nerazzurro ha piazzato un grande colpo di calciomercato, dal punto di vista sportivo ed economico. L’intesa con il Chelsea è stata raggiunto sulla base di un prestito oneroso da 8 milioni di euro più quattro di bonus. L’esperienza in Inghilterra non è stata positiva, ma le qualità dinonin discussione. Si tratta di un calciatore in grado di fare la differenza in un campionato come quello italiano. “di”,state le prime parole didopo l’arrivo a Milano. Ad attendere il belga anche qualche tifoso, ...

Pubblicità

Glongari : “Sono troppo contento”. Alle 6.30 è iniziato il #Lukaku capitolo II all’#Inter ???? ???? ?? @GianluVisco - borghi_claudio : Mi confermano Sesto San Giovanni vinta. Lì hanno avuto troppo PD nella loro storia e sono immunizzati. - vitopetrocelli : Proprietà transitiva della radicalizzazione. Conte ha preso le distanze da me perché io sono troppo radicalizzato p… - EnricoZ22 : RT @x_tkc: sono troppo normale per twitter - VotaSpartaco : @kimilfung @Faggio4 @chiaralucetw Capito come si fa? Quando dici che i prezzi da noi sono troppo alti, postano i pr… -