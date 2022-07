RC Auto - La scatola nera conviene solo alle assicurazioni

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Il fatto che la cosiddettainsia un affare più per leche per glimobilisti è sensazione diffusa da sempre tra i guidatori. Nessuno, però, finora, si era preso la briga di determinare quanto conveniente fosse per le compagnie avere clienti che decidono di installare sul proprio veicolo la black box. Lo ha fatto l'Ivass, l'rità che vigila sulle. Nella Relazione sull'attività svolta dall'istituto nell'anno 2021, presentata ieri a Roma, sono contenuti alcuni dati piuttosto interessanti. Per esempio, vi si legge che il premio in presenza disi riduce in media del 10% rispetto ai contratti senza di essa. Non male, in teoria. Se non fosse che, sempre secondo l'authority, ...