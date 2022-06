R. Kelly, condanna a 30 anni per abuso di minori alla star di I believe I can fly (Di mercoledì 29 giugno 2022) La condanna nel 2021 New York, 29 giugno 2022 - Finisce con una condanna pesantissima il processo a R. Kelly , l'ex cantante di "I believe I can fly" imputato per aver adescato a scopo sessuale donne ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Lanel 2021 New York, 29 giugno 2022 - Finisce con unapesantissima il processo a R., l'ex cantante di "II can fly" imputato per aver adescato a scopo sessuale donne ...

GiustiziaNews24 : Abusi su minorenni, condanna a 30 anni per R. Kelly: carriera finita per la voce di 'I Believe I can fly' - sulsitodisimone : RT @ultimoranet: Usa ????, condanna a 30 anni per il cantante e produttore R Kelly, celebre per il brano “I believe I can fly”. È stato ricon… - ultimoranet : Usa ????, condanna a 30 anni per il cantante e produttore R Kelly, celebre per il brano “I believe I can fly”. È stat… -