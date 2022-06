Quanti anni di vita abbiamo perso nel 2020 per il covid?

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 29 giugno 2022) È stato appena pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale «PLOS-ONE» uno studio di due docenti delle Università di Padova e di Ca’ Foscari Venezia, Stefano Mazzucco e Stefano Campostrini che mostra come in molti paesi del mondo, la pandemia di-19 abbia portato a cambiamenti eccezionali nella mortalità. DATI SULL’ASPETTATIVA DIIN ITALIA Utilizzando i dati sulla mortalità contenuti nel database sulla mortalità umana (Human Mortality Database), si sono ottenute delle stime su come è cambiata la “speranza dialla nascita”, ovvero il numero diche, con la mortalità osservata in quell’anno, un individuo mediamente vivrebbe. In Italia, uno dei paesi più longevi del mondo, avevamo un’aspettativa didi oltre 83nel 2019. Nelquesta ...