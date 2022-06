Presentazione Kvaratskhelia al Napoli | spunta una data | volo già prenotato

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilal termine della stagione 2021-22 ha detto addio al suo capitano Lorenzo Insigne. Insigne, che aveva il contratto in scadenza il 30 giugno, ha firmato a gennaio con il Toronto. L’esperienza in MLS è già cominciata per l’ex numero 24 azzurro, con ilche ha già trovato il suo sostituto e lo attende con ansia e trepidazione. Si tratta di Kvicha, esterno georgiano classe 2001 che sta incantando tutti con la Dinamo Batumi e con la nazionale georgiana. Il talento diè cristallino e le sue accelerazioni palla al piede hanno già infiammato l’entusiasmo dei tifosi. Il laterale è già un calciatore del, nonostante abbia finito la stagione in corso alla Dinamo Batumi. Come riportato da Repubblica cresce l’attesa di vedere il georgiano in maglia azzurra. ...