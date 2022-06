Perché Instagram non ti permette più di inviare foto e video temporanei (Di mercoledì 29 giugno 2022) Instagram rimuove la possibilità di inviare foto e video temporanei in privato sul Direct. Dentro la sezione dei messaggi privati del social fotografico non è più possibile inviare immagini che si autodistruggono agli altri utenti: se si prova, compare l'errore «Impossibile inviare questo elemento per le nuove regole relative ai servizi di messaggistica in Europa». Il riferimento è all'ultimo codice delle comunicazioni europee che regola in maniera più stringente tutto ciò che ruota intorno alla privacy online: dai metadati, al contenuto dei messaggi fino alle informazioni sulle apparecchiature terminali degli utenti finali. Insomma, un regolamento su misura per le app di messaggistica che vale per tutto il mercato europeo: a farne le spese sono le ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 29 giugno 2022)rimuove la possibilità diin privato sul Direct. Dentro la sezione dei messaggi privati del socialgrafico non è più possibileimmagini che si autodistruggono agli altri utenti: se si prova, compare l'errore «Impossibilequesto elemento per le nuove regole relative ai servizi di messaggistica in Europa». Il riferimento è all'ultimo codice delle comunicazioni europee che regola in maniera più stringente tutto ciò che ruota intorno alla privacy online: dai metadati, al contenuto dei messaggi fino alle informazioni sulle apparecchiature terminali degli utenti finali. Insomma, un regolamento su misura per le app di messaggistica che vale per tutto il mercato europeo: a farne le spese sono le ...

