Palinsesti autunno 2022: Rai4 – Rai Movie – Rai5 – Rai Storia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Malgrado un calo di investimenti e attenzione rispetto al passato. I Palinsesti autunno 2022 di Rai 4, Rai Movie, Rai5 e Rai Storia nella stagione televisiva autunnale continueranno. Tante novità per intrattenire i telespettatori. Ecco il clou dell'offerta. Rai4: Palinsesti autunno 2022 Rai4 punta sul crime e sull'action. Per quanto riguarda il campo cinematografico, arriveranno in prima serata Semper Fi – Fratelli in Armi, un thriller scritto e diretto dal candidato all'Oscar Henry-Alex Rubin, Non Uccidere, opera seconda di David Victori, produttore e regista della serie pulp Sky Rojo, con protagonista Mario Casas, e Hinterland, diretta dal regista austriaco Stefan Ruzowitzky. Dal 29 ...

