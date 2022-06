Nelson Piquet | le sue parole offensive nei confronti di Hamilton

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Un bel trambusto è stato creato dalledisu Lewis. La polemica è nata perché il tre volte Campione del Mondo di Formula 1 (1981, 1983 e 1987) ha usato il termine neginho (piccolo nero). Quella parola ha una componente dispregiativa e razzista che ha innescato la reazione sia della F1 stessa che della Mercedes come era prevedibile. Gp Bretagna 2022: dove vederlo in Tv?: la lotta di Lewis a Silverstone contro Verstappenmanca il completamente contesto. E quella parola è stata usata quando si parlava di quello che è successo a Silverstone l’anno scorso trae Max Verstappen. I due si sono toccati al primo giro e il pilota della Red Bull è finito con la sua vettura distrutta dopo essersi ...

