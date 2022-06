Moda e politica, 10 volte in cui i designer si sono schierati in passerella (Di mercoledì 29 giugno 2022) Diverse le griffe e le celeb legate al fashion system che stanno dicendo la loro via social sulla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di dichiarare l'aborto non più un diritto garantito dalla Costituzione. Ripercorriamo allora le volte che più prepotentemente la politica è arrivata in passerella. Perché rimanere in silenzio è fuori Moda Leggi su vanityfair (Di mercoledì 29 giugno 2022) Diverse le griffe e le celeb legate al fashion system che stanno dicendo la loro via social sulla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di dichiarare l'aborto non più un diritto garantito dalla Costituzione. Ripercorriamo allora leche più prepotentemente laè arrivata in. Perché rimanere in silenzio è fuori

Pubblicità

dsegural24 : RT @vogue_italia: My dress, my choice. My body, my choice. Dall’abito utero al messaggio femminista, Alessandro Michele e gli altri, la mod… - steangelini80 : @Iostoconlanato È diventato di moda bollare con un' etichetta politica qualcosa che con la politica non centra un f… - Sarti_Davide : RT @giuliomeotti: Nel 1978 un grande intellettuale francese: “Quando si compra la Pravda si sa che gli articoli sono sottoposti a censura.… - Paolomalta : RT @giuliomeotti: Nel 1978 un grande intellettuale francese: “Quando si compra la Pravda si sa che gli articoli sono sottoposti a censura.… - AnnalisaAntas : RT @giuliomeotti: Nel 1978 un grande intellettuale francese: “Quando si compra la Pravda si sa che gli articoli sono sottoposti a censura.… -