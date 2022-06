Mediaset, novità per tutti i canali a partire da luglio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dal 17 luglio Mediaset fa un regalo a tutti i suoi telepettatori satellitari. I canali Tv saranno visibili per tutti in versione HD I problemi sul digitale terrestre stanno orientando molti telespettatori sulla tv satellitare. Se si installa la parabola satellitare al posto dell’antenna per il digitale, si possono visionare molti canali in versione HD L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dal 17fa un regalo ai suoi telepettatori satellitari. ITv saranno visibili perin versione HD I problemi sul digitale terrestre stanno orientando molti telespettatori sulla tv satellitare. Se si installa la parabola satellitare al posto dell’antenna per il digitale, si possono visionare moltiin versione HD L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

sscalcionapoli1 : Mediaset – Mertens-ADL, silenzio totale da un mese: mai nessuna novità - TommasoRanisi : L’embargo Mediaset per la divulgazione dei palinsesti non potrebbe che essere giustificato da novità importanti e r… - tuttonapoli : Mediaset - Mertens-ADL, silenzio totale da un mese: mai nessuna novità - Nerdandocom : Mediaset Infinity – Le novità di luglio 2022 - avespartacus : RT @sportmediaset: Var, novità in vista: specialisti ai monitor e fuorigioco automatico #SerieA #Var #arbitri -