Ius scholae, il testo arriva alla Camera: in commissione la Lega spacca la maggioranza e vota contro con Fdi (Di mercoledì 29 giugno 2022) È atteso per oggi in Aula alla Camera l'esame della legge sulla cittadinanza che introduce lo ius scholae. Ieri nel voto della commissione Affari costituzionali che ha approvato il mandato al relatore, la maggioranza si è divisa e la Lega ha votato contro, assieme a Fratelli d'Italia. Contrario anche il voto di Annagrazia Calabria, di Forza Italia (mentre non è chiaro se l'altra rappresentante del partito di Berlusconi nella commissione, Renata Polverini, abbia votato a favore o si sia astenuta). Il testo all'esame punta a riconoscere il ruolo della scuola consentendo a quasi un milione di under 18 (nati in Italia o arrivati entro i 12 anni) la possibilità di chiedere la cittadinanza ...

