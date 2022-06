Ius Scholae, di cosa si tratta e come funziona (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Camera dei Deputati discute la proposta di legge che porterebbe la cittadinanza ai figli di extracomunitari che abbiano frequentato cinque anni di scuola in Italia, senza aver compiuto i 18 anni. Si discute da anni e ancora nelle ultime settimane fa lo scontro è stato acceso in commissione Leggi su vanityfair (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Camera dei Deputati discute la proposta di legge che porterebbe la cittadinanza ai figli di extracomunitari che abbiano frequentato cinque anni di scuola in Italia, senza aver compiuto i 18 anni. Si discute da anni e ancora nelle ultime settimane fa lo scontro è stato acceso in commissione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Via libera dalla Commissione Affari costituzionali della Camera alla proposta di legge sulla cittadinanza sulla bas… - LaStampa : Enrico Letta: “Una vittoria contro il populismo. Ma adesso serve un nuovo Ulivo. Giù le tasse sul lavoro e Ius Scho… - elio_vito : Non credo alla destra, a Meloni, a Salvini (Forza Italia è come sempre al traino) quando dicono che non cambieranno… - gervasoni1968 : L’opposizione di Lega e Fdi allo ius scholae è sbagliata in linea di principio. Riparte la sfida per la cittadinanz… - soteros1 : RT @dottorbarbieri: ???? La Commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato alla proposta di legge sulla cittadinanza sulla base… -