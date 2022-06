Israele, il Primo ministro Naftali Bennet non parteciperà alle prossime elezioni (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il premier israeliano Naftali Bennett ha annunciato che non parteciperà alle prossime elezioni politiche previste tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre. Lo ha fatto sapere il suo ufficio, citato dai media. Bennett è Primo ministro d’Israele dal 13 giugno del 2021 e guida la coalizione di partiti di destra denominata Yamina. Secondo i media israeliani il suo posto come leader del partito potrebbe essere preso dall’attuale ministra dell’Interno, Ayelet Shaked. La carriera di Naftali Bennet Ex militare, Bennet è in politica dal 2006, quando militava nelle fila del partito nazionalista liberale Likud come capo dello staff di Benjamin Netanyahu, per poi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il premier israelianot ha annunciato che nonpolitiche previste tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre. Lo ha fatto sapere il suo ufficio, citato dai media.t èd’dal 13 giugno del 2021 e guida la coalizione di partiti di destra denominata Yamina. Secondo i media israeliani il suo posto come leader del partito potrebbe essere preso dall’attuale ministra dell’Interno, Ayelet Shaked. La carriera diEx militare,è in politica dal 2006, quando militava nelle fila del partito nazionalista liberale Likud come capo dello staff di Benjamin Netanyahu, per poi ...

