Il Milan cerca alternative: colpo in fascia in Serie A (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Milan di Stefano Pioli è a caccia di un vice Theo Hernandez. Occhio al nome di Rogerio, terzino sinistro del Sassuolo, le ultimissime notizie di calciomercato Il Milan di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ildi Stefano Pioli è a caccia di un vice Theo Hernandez. Occhio al nome di Rogerio, terzino sinistro del Sassuolo, le ultimissime notizie di calciomercato Ildi… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

rossonero_fede : PIOLI IS ON FIRE che cerca di prendere il MIO UNICO DIO .. spiace ma RUUD WAS ALWAYS ON FIRE! AHAHAH DAI MILAN! - hCTsV5JtbVC6eyn : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan – #Ziyech , si cerca la quadra con il #Chelsea #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan – #Ziyech , si cerca la quadra con il #Chelsea #ACMilan #Milan #SempreMilan - BomberOratorio : @cosimobilbalo Il sogno proibito è del Milan che cerca di sbolognarci la zavorra - Vincenzo_sai81 : RT @lavastig: @battitomilan7 Sor sul milan arrivano solo le notizie dei giocatori non presi. Non deve passare il messaggio di una società c… -