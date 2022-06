(Di mercoledì 29 giugno 2022) Raggiunto telefonicamente a Madrid, dove è impegnato con il vertice della Nato, a chi gli chiedeva lumi rispetto alla diatriba con, e se questo potrebbe mettere a rischio la tenuta stessa della maggioranza, il premierha subito tenuto a rassicurare che “No, ilnon“.: “Conabbiamo iniziato a chiarirci, ci risentiamo domani per vederci al più” Anzi, ha poi aggiunto il presidente del Consiglio, tentando così di stoppare sul nascere qualsiasi tipo di polemica, “Ci siamo parlati conpoco fa, lo avevo cercato stamattina, mi ha richiamato lui, abbiamo iniziato a chiarirci, ci risentiamo domani per vederci al più“.: “”Ma cos’è questa cosa di ...

Pubblicità

petergomezblog : Richieste a Grillo di rimuovere Conte dai 5s. Draghi corre ai ripari : “Ho parlato con Conte poco fa abbiamo cominc… - InfinitoIsacco : RT @OharaPina: Draghi: “Ho parlato con Conte poco fa abbiamo cominciato a chiarirci.” Quindi il nostro ‘capacissimo’ PDC è pure un vigliac… - alessan47586283 : @La_manina__ Draghi sta a 360 gradi su clima, energia, guerra,in tutti i tavoli più importanti del mondo , celebrat… - repubblica : RT @eziomauro: Conte: 'Draghi ha chiesto a Grillo di rimuovermi'. Il premier: 'Abbiamo parlato. Il governo non rischia' - la Repubblica htt… - italiaserait : Draghi: “Ho parlato con Conte e ci vedremo presto, il governo non rischia”. Grillo ‘glissa’: “Ma che dite…” -

"Abbiamo iniziato a chiarirci, ci vedremo al più presto" "Con Conte abbiamo iniziato a chiarirci, ci risentiamo domani per vederci al più presto". Così Mario, a margine dei lavori del summit Nato a Madrid. A chi gli domanda se il governo rischi dopo questo 'incidente' con il leader del M5S, risponde secco: "No, il governo non rischia".... e di condividere i principali aspetti dei quali si è. Dalle sue parole è emerso quello che ... questa non è giustizia Bellanova: 'Ignobili e vili le parole di Conte sul Presidente' ...Raggiunto telefonicamente a Madrid, dove è impegnato con il vertice della Nato, a chi gli chiedeva lumi rispetto alla diatriba con Conte, e se questo potrebbe mettere a rischio la tenuta stessa della ...A chi gli domanda se il governo rischi dopo questo 'incidente' con il leader del M5S, risponde secco: "No, il governo non rischia". "Ci siamo parlati con Conte poco fa, lo avevo cercato stamattina, mi ...