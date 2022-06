«Draghi ha chiesto a Grillo di cacciare Conte» | il M5s verso l’appoggio esterno al governo

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Draghi al Senato: Durante la visita a Kiev, il Presidente Zelensky ha chiesto di continuare a sostenere l’#Ucraina… - SimoTuzza : @the_highsparrow vorrei sapere da te cosa ne pensi della notizia che #Draghi avrebbe chiesto a #Grillo di rimuovere… - libellula58 : RT @Yoda15271485: 'Non c'è nessun tetto al prezzo del #gas. L'ha chiesto solo #Draghi perciò non se n'è fatto niente'. #Travaglio cita una… - antobgl : RT @pengueraffaele: De Masi: “Draghi ha chiesto a Grillo di rimuovere Conte dal M5S” - rosati22 : RT @MarcoFattorini: De Masi al Fatto: «Grillo mi ha raccontato che Draghi gli ha chiesto di rimuovere Conte dal #M5s perchè è inadeguato».… -

... spesso diviso, quello che hail voto degli elettori per il rinnovo delle amministrazioni ... Appoggiare il governosignifica mediare. La Meloni, essendo fuori dal governo, cavalca questo ......Mosca per affrontare la crisi Il G7 trova l'accordo sul "price cap" proposto da MarioIl 30 ... Ieri ho davveroa Zelensky più calma. Lo ripeto sempre, calmatevi tutti, calmatevi sui ...Il Presidente del Consiglio ha partecipato alla terza giornata del Vertice G7 che si è concluso ieri a Elmau, in Germania. Al termine dei lavori ha tenuto una conferenza stampa. In mattinata, a margin ...L’Italia ha sete e va a fuoco. Mai come in questi giorni, gli effetti del cambiamento climatico sono percepiti da tutti. Eppure il governo Draghi guida in Europa una battaglia di retroguardia per rall ...