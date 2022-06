Contributi a Fondo Perduto per Discoteche e Sale da Ballo: requisiti, importi e come fare domanda (Di mercoledì 29 giugno 2022) C’è la possibilità concreta di ricevere un contributo a Fondo Perduto per Discoteche e Sale da Ballo grazie al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Per alcuni potrebbe essere l’occasione di trasformare un sogno in realtà. Ecco tutte le informazioni riguardo l’importo del contributo, i requisiti e i beneficiari. Chi sono i beneficiari del contributo La pandemia ha sicuramente messo a dura prova tantissime attività. Tra le più colpite sicuramente ci sono le Discoteche, Sale da Ballo e attività simili che per due anni hanno dovuto sopravvivere prima con le chiusure e poi con le limitazioni. Il contributo è infatti previsto per poter dare una mano a tutti coloro che hanno la partita Iva attiva prima della data di entrata in vigore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022) C’è la possibilità concreta di ricevere un contributo aperdagrazie al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Per alcuni potrebbe essere l’occasione di trasformare un sogno in realtà. Ecco tutte le informazioni riguardo l’importo del contributo, ie i beneficiari. Chi sono i beneficiari del contributo La pandemia ha sicuramente messo a dura prova tantissime attività. Tra le più colpite sicuramente ci sono ledae attività simili che per due anni hanno dovuto sopravvivere prima con le chiusure e poi con le limitazioni. Il contributo è infatti previsto per poter dare una mano a tutti coloro che hanno la partita Iva attiva prima della data di entrata in vigore ...

Pubblicità

CorriereCitta : Contributi a Fondo Perduto per Discoteche e Sale da Ballo: requisiti, importi e come fare domanda - MauroBisagni : Finanza agevolata e contributi a fondo perduto - BImprese : @MiC_Italia @BImprese Finanziamento a fondo perduto per progetti innovativi a carattere sperimentale per la promozi… - ttgitalia : Pubblicato sul sito del Ministero del #Turismo l'elenco dei beneficiari dei contributi a fondo perduto previsti dal… - infoiteconomia : Contributi a fondo perduto discoteche/ Ecco le modalità di erogazione dei fondi -