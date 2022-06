Calcio | Inter | Lukaku sbarcato a Milano ' Troppo contento'

Pubblicità

Gazzetta_it : #Inter, 'un alleato' in Turchia? Il Galatasaray ci prova per #Vidal #calciomercato - StefanoFeltri : Così i contribuenti italiano pagano un pezzo dello stipendio di Lukaku che torna all'Inter con lo sconto. Doveva se… - Gazzetta_it : Lukaku torna all’Inter: è fatta! Manca solo l’annuncio - AziendaUltras : RT @cippiriddu: @FrancescoOrdine L'Inter è l'unica squadra della storia del calcio italiano ad aver perso uno Scudetto giocando uno sparegg… - repubblica : Lukaku riabbraccia l'Inter: 'Troppo contento di essere tornato' [di Franco Vanni] -

Il 29enne attaccante belga è sbarcato in mattinata a Milano per tornare a vestire la maglia dell', in prestito dal Chelsea. All'uscita dall'aeroporto subito la foto di rito con la sciarpa ...L'attaccante belga è sbarcato all'aeroporto di Linate intorno alle 6.30 e oggi tornerà a vestirsi di nerazzurro dopo un anno al Chelsea: visite mediche (le farà anche l'altro volto nuovo dell', ...Il 29enne attaccante belga è sbarcato in mattinata a Milano per tornare a vestire la maglia dell'Inter, in prestito dal Chelsea. All'uscita dall'aeroporto subito la foto di rito con la sciarpa ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...