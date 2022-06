Bianca Balti in caftano scende in piazza per la riforma di cittadinanza (Di mercoledì 29 giugno 2022) La politica, mai come in questo ultimo periodo, è diventato tema di discussione anche nel mondo della moda. Dopo i gesti di sostegno da parte dei brand per le vittime della guerra in ucraina, e quelli più recenti in seguito alla revoca del diritto d’aborto negli USA. Ieri, a Roma, è stato organizzato un flash mob organizzato per sostenere la riforma della cittadinanza. In prima fila, in veste di madrina, c’era Bianca Balti. Che con un look rosa e parole di supporto, è scesa in piazza a protestare con uno stile impeccabile. “I diritti sono fondamentali perché se i diritti non vengono riconosciti a qualcuno un giorno verranno tolti anche a noi”. Bianca Balti Italia ti aspettiamo all’altare Oggi, 29 giugno, è in programma l’approdo del testo della ... Leggi su amica (Di mercoledì 29 giugno 2022) La politica, mai come in questo ultimo periodo, è diventato tema di discussione anche nel mondo della moda. Dopo i gesti di sostegno da parte dei brand per le vittime della guerra in ucraina, e quelli più recenti in seguito alla revoca del diritto d’aborto negli USA. Ieri, a Roma, è stato organizzato un flash mob organizzato per sostenere ladella. In prima fila, in veste di madrina, c’era. Che con un look rosa e parole di supporto, è scesa ina protestare con uno stile impeccabile. “I diritti sono fondamentali perché se i diritti non vengono riconosciti a qualcuno un giorno verranno tolti anche a noi”.Italia ti aspettiamo all’altare Oggi, 29 giugno, è in programma l’approdo del testo della ...

