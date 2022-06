Allegri, in arrivo un baby fenomeno: con lui si cambia modulo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Allegri, in vista della prossima stagione, ha bisogno di un rinforzo offensivo; sembra che il tecnico stia per abbracciare un vero fenomeno. Uno dei reparti da rinforzare, nel corso di questa sessione di mercato, è senza ombra di dubbio quello offensivo; Allegri ha bisogno di almeno tre innesti considerando gli addii di Dybala e Bernarderschi più il mancato riscatto di Morata. A questi bisogna aggiungere le riflessioni su Kean, centravanti arrivato lo scorso anno ma con un rendimento decisamente al di sotto delle aspettative. L’arrivo di Di Maria (non è ancora ufficiale ma la trattativa si avvia verso una conclusione positiva) non basta al reparto offensivo bianconero; a tal proposito bisogna registrare una clamorosa, possibile, operazione con Allegri pronto ad accogliere uno dei migliori talenti in ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 29 giugno 2022), in vista della prossima stagione, ha bisogno di un rinforzo offensivo; sembra che il tecnico stia per abbracciare un vero. Uno dei reparti da rinforzare, nel corso di questa sessione di mercato, è senza ombra di dubbio quello offensivo;ha bisogno di almeno tre innesti considerando gli addii di Dybala e Bernarderschi più il mancato riscatto di Morata. A questi bisogna aggiungere le riflessioni su Kean, centravanti arrivato lo scorso anno ma con un rendimento decisamente al di sotto delle aspettative. L’di Di Maria (non è ancora ufficiale ma la trattativa si avvia verso una conclusione positiva) non basta al reparto offensivo bianconero; a tal proposito bisogna registrare una clamorosa, possibile, operazione conpronto ad accogliere uno dei migliori talenti in ...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Calciomercato Juventus, Cambiaso in arrivo: le cifre dell’accordo con il Genoa #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA… - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, Cambiaso in arrivo: le cifre dell’accordo con il Genoa #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… - Romanito_21 : @mik__ka Ripeto , opinioni. Poi che si esponga rischiando con percentuali o cose varie non c'è dubbio, ma che ha an… - KSport24 : @rajonee09 @juventusfc Ma magari avere ogni anno la possibilità che ha il Psg di vincere. Allegri con i campioni ar… - NausicaMattiac2 : RT @dariopelle3: ??Che faccia piacere o meno, l'acquisto di #DiMaria fa comprendere quanto saldo sia il posto di #Allegri in #Juventus: per… -