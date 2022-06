Vigili del fuoco, a Ponticelli la caserma green con energia autonoma (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Pannelli fotovoltaici sul tetto e colonnine elettriche per i mezzi. Quella che inauguriamo oggi a Ponticelli è una caserma autonoma energeticamente”. E’ quanto sottolinea il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia che, assieme al presidente della Camera Roberto Fico, ha inaugurato a Ponticelli, periferia di Napoli, il primo distaccamento dei Vigili del fuoco energeticamente sostenibile. Un anno e mezzo la durata dei lavori – cominciati in piena pandemia – per un risultato che – spiegano i Vigili – rappresenta una prima volta nel Paese. Prevista anche una ricarica per gli automezzi ibridi o elettrici. “E l’elettricità che ci avanza – spiegano dal distaccamento – la diamo all’Enel”. “Uno degli obiettivi che vogliamo centrare – ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Pannelli fotovoltaici sul tetto e colonnine elettriche per i mezzi. Quella che inauguriamo oggi aè unaenergeticamente”. E’ quanto sottolinea il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia che, assieme al presidente della Camera Roberto Fico, ha inaugurato a, periferia di Napoli, il primo distaccamento deidelenergeticamente sostenibile. Un anno e mezzo la durata dei lavori – cominciati in piena pandemia – per un risultato che – spiegano i– rappresenta una prima volta nel Paese. Prevista anche una ricarica per gli automezzi ibridi o elettrici. “E l’elettricità che ci avanza – spiegano dal distaccamento – la diamo all’Enel”. “Uno degli obiettivi che vogliamo centrare – ...

