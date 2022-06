Un altro Domani Anticipazioni 29 giugno 2022: Julia in rosso deve rinunciare ai suoi progetti! (Di martedì 28 giugno 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un altro Domani in onda il 29 giugno su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Julia si troverà improvvisamente in rosso, Diana per convincerla a rinunciare al suo progetto, le ha giocato un brutto tiro! Leggi su comingsoon (Di martedì 28 giugno 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unin onda il 29su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano chesi troverà improvvisamente in, Diana per convincerla aal suo progetto, le ha giocato un brutto tiro!

Pubblicità

livingfyou : AGGIORNAMENTO NUMERO 2 Entro domani verrà portata in quest’altro ospedale, inoltre, oggi sono riusciti a farle man… - lucafilippetti : @lindesireeone Domani è un altro giorno... - Skery_Movie : Preparatevi che domani vi presenterò dei palinsesti per la mia Canale5 mai visti prima, tenetevi pronti che vedremo… - pierpa95 : @paololob92 @PaPaganini @paone_marco @sostenibile_2 @Bizzo2103 @RaiDue Esatto peccato che non ti risponde …tra l’al… - PalliCaponera : @MassimoMacchite Un altro medico? Perchè no? Domani quando sarò in ospedale mi informerò. -