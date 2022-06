Ucraina | missile su un centro commerciale | numerosi morti e feriti Invasione russa

Leggi su noinotizie

(Di martedì 28 giugno 2022) Gli invasori russi hanno preso di mira, a Kremenchuk, un. L’assalto missilistico ha provocato decine di, gente che stava facendo la spesa o lavoratori nel mall della città, e decine di. Ciò che in molti, in queste ore, ritengono un crimine di guerra in aggiunta a quelli già addebitati ai russi. Sul campo, battaglia sempre nelle zone est e sud del Paese. L'articolosu un proviene da Noi Notizie..