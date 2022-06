Siccità | falso problema

Leggi su freeskipper

(Di martedì 28 giugno 2022) Va bene – si fa per dire – che secondo ‘loro’ dipendiamo in tutto e per tutto dalla Russia e dall’Ucraina, ma almeno per l’acqua, bè per quella proprio no! Con tutta quella che viene giù con le ‘alluvioni’ invernali che allagano le nostre città, con tutto il mare che ci circonda, con tutte le