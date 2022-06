Sei fissato con la palestra? Attenzione al Personal Trainer: ecco cosa deve avere obbligatoriamente (Di martedì 28 giugno 2022) I Personal Trainer sono figure professionali in grande espansione negli ultimi anni. Non tutti sanno che questi professionisti sono obbligati ad avere un’assicurazione: ecco qual è il motivo e in che cosa consiste. Nel mondo del fitness ci sono numerose figure che aiutano le persone a raggiungere i propri traguardi come perdita di peso, allenamento per la massa muscolare, tonificazione o gestione generale della salute. A volte però le cose potrebbero non andare come sperato, per questo motivo deve intervenire l’assicurazione che tutela non solo il professionista, ma anche il cliente stesso. fonte foto: AdobeStockIl livello di forma fisica di ogni persona può essere estremamente diverso. È proprio qui che è importante un Personal ... Leggi su chenews (Di martedì 28 giugno 2022) Isono figure professionali in grande espansione negli ultimi anni. Non tutti sanno che questi professionisti sono obbligati adun’assicurazione:qual è il motivo e in checonsiste. Nel mondo del fitness ci sono numerose figure che aiutano le persone a raggiungere i propri traguardi come perdita di peso, allenamento per la massa muscolare, tonificazione o gestione generale della salute. A volte però le cose potrebbero non andare come sperato, per questo motivointervenire l’assicurazione che tutela non solo il professionista, ma anche il cliente stesso. fonte foto: AdobeStockIl livello di forma fisica di ogni persona può essere estremamente diverso. È proprio qui che è importante un...

