Scherma, Mondiali Il Cairo 2022: ecco i 25 azzurri convocati (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo gli Europei da record di Antalya con ben 14 medaglie, l’Italia è pronta a tornare in pedana per i Mondiali de Il Cairo 2022 di Scherma, in programma dal 15 al 23 luglio. Sono in tutto 25 gli azzurri al via: quattro per ciascuna specialità, che parteciperanno sia alle gare individuali che a quelle a squadre con una riserva in Italia. Unica eccezione per il fioretto maschile, dove il CT Stefano Cerioni ha scelto per l’individuale Giorgio Avola (bronzo agli ultimi Europei), che sarà sostituito nella prova a squadre da Guillaume Bianchi, ricomponendo così il quartetto che è salito tre volte sul podio in Coppa del Mondo. Torna poi lo sciabolatore Luigi Samele, assente nell’ultima rassegna continentale. Ad accompagnare gli azzurri ci saranno i maestri Fabio Maria Galli, Filippo ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo gli Europei da record di Antalya con ben 14 medaglie, l’Italia è pronta a tornare in pedana per ide Ildi, in programma dal 15 al 23 luglio. Sono in tutto 25 glial via: quattro per ciascuna specialità, che parteciperanno sia alle gare individuali che a quelle a squadre con una riserva in Italia. Unica eccezione per il fioretto maschile, dove il CT Stefano Cerioni ha scelto per l’individuale Giorgio Avola (bronzo agli ultimi Europei), che sarà sostituito nella prova a squadre da Guillaume Bianchi, ricomponendo così il quartetto che è salito tre volte sul podio in Coppa del Mondo. Torna poi lo sciabolatore Luigi Samele, assente nell’ultima rassegna continentale. Ad accompagnare glici saranno i maestri Fabio Maria Galli, Filippo ...

