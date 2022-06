Presentazione dei Palinsesti Rai 2022/2023 in diretta. Novità di Lundini e talent sul rap su Raiplay. Junior Eurovision Song Contest su Rai1 (Di martedì 28 giugno 2022) Palinsesti Rai I giochi sono fatti. E ora è tempo di svelarli. Stamattina a Milano, si terrà la Presentazione dei Palinsesti Rai 2022/2023. Un evento quest’anno ancora più atteso perchè segna ufficialmente l’inizio dell’era direzioni di genere. Saranno proprio i nuovi direttori, al cospetto dell’amministratore delegato Carlo Fuortes, ad illustrare e motivare quel che vedremo sugli schermi Rai nei prossimi mesi. DavideMaggio.it seguirà in diretta la conferenza stampa per aggiornarvi minuto per minuto su quello che accadrà. Si inizia alle 11.30. Presentazione dei Palinsesti 2022/2023 in diretta Ore 11.39 – Laura Chimenti dà il via alla conferenza dando il benvenuto a Carlo Fuortes e alla sua squadra ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 28 giugno 2022)Rai I giochi sono fatti. E ora è tempo di svelarli. Stamattina a Milano, si terrà ladeiRai. Un evento quest’anno ancora più atteso perchè segna ufficialmente l’inizio dell’era direzioni di genere. Saranno proprio i nuovi direttori, al cospetto dell’amministratore delegato Carlo Fuortes, ad illustrare e motivare quel che vedremo sugli schermi Rai nei prossimi mesi. DavideMaggio.it seguirà inla conferenza stampa per aggiornarvi minuto per minuto su quello che accadrà. Si inizia alle 11.30.deiinOre 11.39 – Laura Chimenti dà il via alla conferenza dando il benvenuto a Carlo Fuortes e alla sua squadra ...

